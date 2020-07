Sports Schedules

MLB

American League

Toronto (Ryu 0-0) at Tampa Bay (Morton 0-0), 7:40 p.m.

Kansas City (Duffy 0-0) at Cleveland (Bieber 0-0), 8:10 p.m.

Baltimore (Milone 0-0) at Boston (Eovaldi 0-0), 8:30 p.m.

Colorado (Marquez 0-0) at Texas (Lynn 0-0), 9:05 p.m.

Minnesota (Berrios 0-0) at Chicago White Sox (Giolito 0-0), 9:10 p.m.

Seattle (Gonzales 0-0) at Houston (Verlander 0-0), 10:10 p.m.

L.A. Angels (Heaney 0-0) at Oakland (Montas 0-0), 11:10 p.m.

National League

Atlanta (Soroka 0-0) at N.Y. Mets (deGrom 0-0), 5:10 p.m.

Miami (Alcantara 0-0) at Philadelphia (Nola 0-0), 8:05 p.m.

Milwaukee (Woodruff 0-0) at Chicago Cubs (Hendricks 0-0), 8:10 p.m.

Colorado (Marquez 0-0) at Texas (Lynn 0-0), 9:05 p.m.

Pittsburgh (Musgrove 0-0) at St. Louis (Flaherty 0-0), 9:15 p.m.

Arizona (Bumgarner 0-0) at San Diego (Paddack 0-0), 10:10 p.m.

San Francisco (Samardzija 0-0) at L.A. Dodgers (Stripling 0-0), 10:40 p.m.

Interleague

Detroit (Boyd 0-0) at Cincinnati (Gray 0-0), 7:10 p.m.

NBA Pre-season

Memphis vs. Philadelphia, 4:30 p.m.

Oklahoma City vs. Boston, 6:00 p.m.

Houston vs. Toronto, 8:30 p.m.