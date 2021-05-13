Sports scores
NHL
Edmonton 4 Montreal 3 (OT)
Ottawa 4 Toronto 3 (OT)
Vegas 6 San Jose 0
St. Louis 4 Minnesota 0
Colorado 6 Los Angeles 0
NBA
Atlanta 120 Washington 116
Cleveland 102 Boston 94
Brooklyn 128 San Antonio 116
Dallas 125 New Orleans 107
Portland 105 Utah 98
L.A. Lakers 124 Houston 122
MLB
American League
N.Y. Yankees 1 Tampa Bay 0
Detroit 4 Kansas City 2
Oakland 4 Boston 1
Houston 9 L.A. Angels 1
Chicago White Sox 13 Minnesota 8
National League
Cincinnati 5 Pittsburgh 1 (10 innings)
San Diego 5 Colorado 3 (1st game)
Colorado 3 San Diego 2 (2nd game)
Milwaukee 4 St. Louis 1
Philadelphia 5 Washington 2 (10 innings)
Miami 3 Arizona 2
Interleague
Toronto 4 Atlanta 1
N.Y. Mets 7 Baltimore 1
Cleveland 2 Chicago Cubs 1 (10 innings)
L.A. Dodgers 7 Seattle 1
MLS
Toronto FC 2 Columbus 0
New England 1 Philadelphia 1
Montreal 2 Miami 0
Houston 1 Sporting Kansas City 0
Minnesota 1 Vancouver 0
Seattle 1 San Jose 0