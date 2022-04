1 avril 2022 - Costières de Nîmes 2020

Costières de Nîmes 2020

Château la Tour de Beraud – François Collard

Rhône - France

Code : 12102629

Prix : 18 $

Disponibilités : 400 bouteilles et 80 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius



Un pain de viande maison, une grosse lasagne, des brochettes de bœuf…



Ce très joli assemblage de grenache, de syrah, de mourvèdre ainsi que d’une petite pointe de marselan, nous en offre beaucoup pour seulement 18 dollars ! C’est bio, c’est frais, c’est gouteux et c’est très bon ! Une bouteille qui pourra être allongée encore 3 bonnes années dans la noirceur et la fraicheur de votre réserve personnelle.