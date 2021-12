10 décembre 2021 - Crémant de Loire Brut

Crémant de Loire Brut

Pureté de Silex – Vincent Girault

Loire - France

Code : 12486108

Prix : 21 $

Disponibilités : 90 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius



Des entrées froides, des canapés et/ou des mises en bouche à base de poisson, de pâte feuilletée, de fromage, de fruits de mer…



Cet impeccable et combien vigoureux mousseux de l’enivrante vallée de la Loire est élaboré par un petit domaine familial qui œuvre en culture biologique. On aime son énergie, sa droiture, son mordant et son gustatif qui est bien «all dente». Difficile de dénicher une bulle plus rassasiante et plus satisfaisante à seulement 21 dollars ! À boire aux Fêtes ou lors les 2-3 années à venir.