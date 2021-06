10 juin 2021 - La Tabaslak rousse, Světlý Ležák et Spritzer Amermelade-Limoncello

La Tabaslak rousse – 4,7 % - Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

Porte-parole d’Opération Enfant Soleil depuis 30 ans, Alain Dumas et son personnage de garagiste Jean-Guy Hood, vous présentent une deuxième bière à saveur philanthropique. Pour chaque canette vendue, Brasseurs du Monde remettra 0,25 $ à Opération Enfant Soleil pour aider les enfants malades du Québec. De couleur ambrée, avec un nez de croûte de pain grillé, cette lager de style Munich Dunkel présente de belles saveurs céréalières légèrement rôties. Son amertume douce et son aspect sec vous donneront envie d’en reprendre une gorgée.

Cliquez ici pour faire un don.



Světlý Ležák – 5 % - L'Apothicaire (Saint-Jacques / Lanaudière, QC)

Mieux connue sous le style pilsner à l'extérieur de la Tchéquie, voici une lager blonde façon tchèque. Ses saveurs douces et céréalières rappelant la croûte de pain frais sont supportées par une douce amertume légèrement herbacée. Définitivement, une belle bière de soif.



Le cocktail de la semaine : Spritzer Amermelade-Limoncello

Ingrédients :

22 ml (0,75 oz) d'Amermelade (SAQ)

22 ml (0,75 oz) de Limoncello (SAQ)

15 ml (0,5 oz) de jus d'orange

Quartier de citron

4 glaçons

Verres :

tumbler bas

Méthode :

Mettre 2 glaçons dans un mélangeur à cocktail et ajouter le jus d'orange et le limoncello.

Brasser vigoureusement pendant quelques (4-5) secondes pour bien refroidir les ingrédients et verser sur 2 glaçons dans le verre en retenant les glaçons du mélangeur avec une passoire à cocktail.

Ajouter l'Amermelade dans le verre.

Terminer avec un peu d'eau pétillante ou de « soda ». Moins de 15 ml (0,5 oz)

Décorer d'un quartier de citron.



Dégustez !



Note : On peut remplacer l'Amermelade par une autre amère aux agrumes du Québec ou du Campari ou encore de l'Apérol.



Santé !