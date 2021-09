10 septembre 2021 - Saint-Chinian 2020

Saint-Chinian 2020

Antonyme - Canet Valette

Languedoc - France

Code: 11013317

Prix: 18.50 $

Disponibilités: 125 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius



Une entrecôte de boeuf, un tomahawk de porc, des brochettes d'agneau...



Ce rouge du Sud de la France, qui est issu d'une culture biologique, est signé par le talentueux vigneron Marc Valette. On y retrouve du cinsault et du mourvèdre à part égal dans l'assemblage. On hume dans le verre un rouge au fruité net, gourmand, précis et abondant. Le produit est fort agréable et une bonne dose de fraicheur rend le vin facile, digeste et sans lourdeur gustative. Difficile de trouver mieux pour seulement 18-19 dollars. Vous pourrez l'oublier en cave encore 3 voir 4 ans.