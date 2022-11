11 novembre 2022 - Tinto Historico - Catena

D.V. Catena 2019

Tinto Historico - Catena

Mendoza - Argentine

Code : 13958365

Prix : 21.15 $

Disponibilités : 40 bouteilles en ligne et 120 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius



Une pièce de viande saignante. Bœuf, orignal, agneau, chevreuil…



Aucun vin rouge de la célèbre maison sud-américaine Catena ne m’a laissé sur ma « soif » à ce jour. Leurs vins sont gourmands, intenses, structurés, colorés et de bonne mouture. Par contre, on ne tombe jamais dans la lourdeur ni la surconcentration car la fraicheur est toujours au rendez-vous. Cet assemblage de malbec, de bonarda et de petit verdot vous en mettra assurément pleins les papilles ! Aucun problème à allonger la bouteille encore 5 bonnes années dans votre cellier.