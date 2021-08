12 août 2021 - Festibière Québec, Blonde du Yable et Le Black Widow

Festibière Québec – 4 % - Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

Cette bière de style gose offre ses saveurs salines où on perçoit une légère présence fruitée. Son aspect léger en alcool la rende idéale lors de grandes chaleurs et accompagnera des salades repas ou des pâtes au pesto.



Blonde du Yable– 10,5 % -Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

Cette bière blonde belge forte a maturé pendant 3 mois dans des barriques de whisky québécois fraichement vidées de la Distillerie de Montréal. Sa base maltée rondouillette, où des saveurs de fruits jaunes bien mûrs et de miel de fleurs sauvages se font sentir, est complétée par des notes de whisky bien présentes.





Le cocktail de la semaine : Un classique - Le Black Widow



Ingrédients :

45 ml (1,5 oz) de rhum brun

20 ml (2/3 oz) de crème de menthe blanche québécoise Isabelle (SAQ)

Glaçons



Verres : Old-fashioned



Méthode :

Mettre 3 glaçons dans un verre old-fashioned.

Verser le rhum brun et la crème de menthe blanche sur les glaçons et remuer à l'aide d’une cuillère à mélange.





Déguster !