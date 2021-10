14 octobre 2021 - West Coast IPA, Polotmavý et Pale Ale citrouille chaude

West coast IPA – 6,5 % - Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

La West Coast IPA présente une amertume tranchante où le profil aromatique des houblons est résineux, herbacé et fruité. Le tout est supporté par un aspect bien équilibré de malts canadiens et anglais. Bien qu'elle sera parfaite à l'apéro pour mettre en appétit les amateurs et amatrices de bières amères, en accord avec de la bouffe c'est une bière qui mérite des plats bien goûteux. On peut penser à un chili bien relevé ou à des mets cajuns, tex-mex, latinos américains, des Antilles ou asiatiques.



Polotmavý – 5 % - L'Apothicaire - Saint-Jacques-de-Moncalm (QC)

Prononcé « polo t'mavé », cette bière de type lager est de couleur ambrée foncée. Ce style de bière tchèque est un classique dans ce pays et peut facilement y supplanter en popularité les lagers blondes de la région. Elle présente de belles notes de malt d'orge grillé et caramélisé avec une légère sucrosité. Parfaite avec des plats mijotés tels qu'une goulash ou bien un rôti de palette aux oignons.





Le cocktail de la semaine : Pale Ale citrouille chaude



Ingrédients :

Une canette de 473 ml de Pale ale citrouille de Brasseurs du Monde

Une cuillère à soupe comble (20 à 30 ml) de cassonade

Quelques fines tranches de gingembre frais ou 1/8 de cuillère à thé (0,5 ml) de gingembre en poudre.

Un bâton de cannelle

1/8 à ½ cuillère à thé (0,5 à 2,5 ml) de muscade, idéalement fraîchement râpé.

3 grains concassés de piment de la Jamaïque OU un clou de girofle



Type de contenant : une tasse



Méthode :

Préparer les épices.

Verser la bière doucement dans un petit chaudron à fond épais, mettre sur un feu moyen et y dissoudre la cassonade en remuant.

Ajouter les épices et remuer régulièrement pour atteindre une température de 60 à 65 degrés Celsius sans dépasser 70.

Laisser infuser le tout de 3 à 6 minutes en remuant à l'occasion et filtrer le mélange dans une tasse pour en retirer les épices.



Déguster chaud !





Notes : Varier le choix et la quantité des épices selon vos goûts. Pour une version plus corsée, on peut ajouter un peu (0,5 à 1 oz) de rhum épicé, brun ou noir, ou du brandy ou encore du cognac. Le piment de Jamaïque donnera des saveurs plus complexes que le clou de girofle. Il est aussi connu sous le nom poivre de Jamaïque, de 4 épices ou de Allspice en anglais.