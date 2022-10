14 octobre 2022 - Éclat de Granite – Domaine Sérol

Gamay 2021

Éclat de Granite – Domaine Sérol

Côte Roannaise - Loire - France

Code : 14185000

Prix : 24.40 $

Disponibilités : 105 succursales en province

Servir entre 15-16 degrés Celsius



Une grosse planche d’entrées à partager. Olives, fromages, saucissons, poivrons marinés, jambons…



Le cépage gamay est plus en demande que jamais que jamais sur notre marché. Au courant des dernières années, nombreux québécois ont succombé au charme fou de cette variété de raisin. On le retrouve principalement dans le Beaujolais, en Ontario mais également dans l’enivrante vallée de la Loire. Celui que je salue ici est glissant, frais, imprégnant, suave et hyper rassasiant. Vous pourrez allonger la bouteille encore 4 ou 5 bonnes années en cave.