15 avril 2022 - Côtes de Bourg 2019

Côtes de Bourg 2019

Château Bujan

Bordeaux - France

Code : 862086

Prix : 22.45 $

Disponibilités : 80 bouteilles en ligne et 105 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius



Un gigot d’agneau, une tourtière et son ketchup maison…



Ce classique et désormais incontournable rouge bordelais ne m’a jamais laissé sur ma « soif » lors des 10 dernières années. C’est un vin constant, fiable et sans défaut année après année. Il s’agit d’un assemblage de merlot et de cabernet franc qui a séjourné pendant quelques mois en fût de chêne français. C’est fort bon dès maintenant et ça tiendra en cave aisément un autre 5 voir 6 ans.