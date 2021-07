15 juillet 2021 - Une pour Toutes, Sletzer Framboise et Framboise mentholée

Une pour Toutes – 4,5 % - Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

Voici une bière blonde légèrement fruitée où les arômes herbacés du romarin se faufilent autant au nez qu'en bouche. Bière idéale à l'apéro, elle accompagnera à merveille la cuisine méditerranéenne.

Nous remettrons 0,25 $ par canette vendue à l’organisme SOS violence conjugale qui offre un service d’aide aux victimes, 24 h sur 24, partout au Québec.

Voici un lien pour faire un don et aider cette TRÈS noble cause.

https://dons.sosviolenceconjugale.ca/fr/sos-violence-conjugale/donate/donnez-maintenant-pour-contribuer-a-la-securite-des-victimes-de-violence-conjugale-et-de-leurs-enfants/1771/

Seltzer Framboise – 4,5 % - Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

Ce « Hard » seltzer à la framboise est une des 4 saveurs différentes que lance Brasseurs du Monde cet été. Celui-ci présente des notes de framboises fraîches avec un aspect juste assez sucré et avec juste assez d'acidité pour en faire une boisson favorite pour ceux qui n'aiment pas le goût de la bière et recherchent plutôt une boisson fruitée prête à boire. Désaltérant et pas fort en alcool, c'est parfait lors de chaudes journées d'été.



Le cocktail de la semaine : Framboise mentholée



Ingrédients :

5 oz de Hard Seltzer à la framboise de Brasseurs du Monde

1 oz de liqueur de framboise « Sivo » (SAQ) ou de sirop à la framboisent

0,25 oz de crème de menthe blanche « Isabelle » de Les Subversifs (SAQ)

2 oz de Bubbly à la fraise ou d'eau pétillante

Glaçons

3 framboises fraîches ou congelées

Une feuille de menthe (optionnel)

Méthode :

Mettre tous les ingrédients dans un verre de 12 oz et mélanger doucement avec une cuillère à cocktail pour bien incorporer les saveurs.

Ajoutez quelques glaçons et ajoutez les framboises à la fin.

Décorer avec une feuille de menthe si désiré.

Déguster !

Alain J Thibault,

Sommelier en bières pour Brasseurs du Monde