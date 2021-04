16 avril 2021 - Bierzo 2015

Bierzo 2015

Mencia - Bodegas Godelia

Castille Léon - Espagne

Code: 12413291

Prix: 22.40 $

Disponibilités: 130 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius



Des entrées de style tapas tel des olives, du jambon ibérique, des fromages, des poivrons marinés...



Déroutez et déstabilisez vos papilles en dégustant ce rouge ibérique exclusivement fait du peu connu cépage mencia. Malgré ses 6 ans d'âge, le vin est encore d'une invitante coloration brillante et violacée. On hume dans le verre des notes de fruits à noyau tel la cerise. C'est différent et fort plaisant comme type de produit en dégustation. Consommez la bouteille au courant des 2-3 années à venir pour pleinement en profiter.