16 juin 2023 - Grüner Veltliner 2021

Grüner Veltliner 2021

Meinklang

Burgenland - Autriche

Code: 13631071

Prix: 19.90 $

Disponibilités: 250 bouteilles en ligne et 320 succursales en province

Servir à 9-10 degrés Celsius

Un ceviche de pétoncle, une assiette de sushis, une salade du jardin...

Ce 100 % grúner veltliner d'Europe de l'est fera plaisir à de nombreuses papilles lors de la période estivale ! Vous pourrez le servir sur la terrasse à l'apéro, au chalet ou en camping en bordure du feu de camp, au soleil sur le bord de la piscine... Frais, exotique, aguicheur, invitante, léger et digeste au possible. N'attendez pas plus de 12 à 18 mois pour lui dévisser sa capsule.