16 septembre 2021 - IPA pêche, L'Archange et Sangria québécoise

IPA pêche – 4,5 % - Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

Le goût de pêche de cette bière se marie bien avec les saveurs moyennement amères des houblons. Bonne bière apéritive, elle sera à sa place aussi avec des brochettes de poulet avec une sauce fruitée (à la pêche ?) ou un bœuf à l'orange du Sichuan. Les fromages à pâte mi-ferme à croûtes lavées seront aussi à explorer comme accompagnements.



L'Archange – 5 % - Microbrasserie Le Bilboquet - Saint-Hyacinthe (QC)

Cette bière de blé allemande est de type hefeweizen et comme la tradition le veut, la bonne quantité de blé malté utilisé dans la recette et la fermentation avec sa levure typique lui donne de belles notes de bananes avec une très légère touche de clou de girofle, bien qu'aucun de ces ingrédients ne soit inclus dans la recette. Cette bière blanche est très peu amère et sera géniale à l'apéro ou avec des repas de viande blanche.





Le cocktail de la semaine : Sangria québécoise



Ingrédients :

90 ml (3 oz) de vin Versant rouge de Coteau Rougemont (SAQ ou au vignoble directement)

90 ml (3 oz) de Wit* Sélection M de Brasseurs du Monde (exclusif aux marchands Metro ou à la brasserie)

30 ml (1 oz) d'Amermelade (liqueur québécoise aux agrumes – SAQ)

30 ml (1 oz) d'eau pétillante

Glaçons

Bleuets du Québec



Type de verre : verre à vin rouge ou grand verre à vin blanc



Méthode :

Verser tous les ingrédients dans le verre et mélanger doucement avec une cuillère pour bien incorporer les saveurs.

Ajouter des glaçons et quelques bleuets québécois, frais ou congelé.



Déguster !





Note : On peut « pimper » cette sangria en ajoutant ½ onces de rhum Rosemont L'Après-ski. (SAQ)



* Une Wit est une bière blanche belge.