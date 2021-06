17 juin 2021 - Célébrante affinée en fût de Chardonnay, Bière à la Framboise et Bloody Rousse

Célébrante affinée en fût de Chardonnay– 9,5 % - Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

Fermentée avec des levures de champagne la Célébrante offre des notes de fruits jaunes mur et une touche de miel. Après un séjour en fût de chêne ayant hébergé du vin blanc de type Chardonnay de la Californie, elle est plus sèche et s'enrobe de saveurs complexe allant de notes de vin blanc à une touche boisée rappelant presque certains bourbons américains. Un grand cru.



Bière à la Framboise – 5 % - St-Ambroise (Montréal, QC)

Cette bière a un peu la couleur d'une confiture de framboises. Au nez et en bouche, la framboise cuite est présente sans sucre résiduel ou d'acidité perceptible. Ces deux derniers aident souvent à faire un meilleur amalgame avec les saveurs de la framboise. À boire à l'apéro ou avec des plats, cuis sur le BBQ.





Le cocktail de la semaine : Bloody Rousse



Ingrédients :

5 onces de bière rousse irlandaise de Brasseurs du Monde

1 oz de whiskey irlandais

5 onces de jus de tomate

Jus d'un demi-citron

2 jets de sauce Worcestershire

1 jet de Tabasco... ou plus, selon les goûts

Une pincée de sel (deux si le jus de tomates n’est pas salé)

Une pincée de poivre noir

Sel de céleri pour le bord du verre

Glaçons

Un quartier de citron ou une branche de céleri comme garniture



Verres : tumbler haut



Méthode :

Mouiller le bord d'un grand verre tumbler avec un quartier de citron et tremper le rebord de celui-ci dans du sel de céleri étendu dans une soucoupe.

Mettre 3 à 5 glaçons (selon leurs grosseurs) dans le verre et ajouter le whiskey irlandais, le jus de citron, la sauce Worcestershire, le Tabasco, le sel et le poivre.

Verser ensuite le jus de tomates et mélanger avec une cuillère à cocktail.

Ajouter la bière rousse irlandaise de Brasseurs du Monde et brasser doucement une dernière fois pour incorporer les saveurs.

Décorer d'un quartier de citron ou d'une branche de céleri ou pourquoi pas les deux !



Dégustez !





Note : On peut remplacer whiskey irlandais par un bourbon américain, un Scotch ou un Rye canadien. Ou peut-être pour un aspect un peu sucré, du whisky à l’érable (Courreur des Bois ou Sortilège)



Santé !