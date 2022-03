18 mars 2022 - Cahors 2018

Cahors 2018

Château Pineraie

Sud-Ouest - France

Code : 912915

Prix : 19.90 $

Disponibilités : 30 bouteilles en ligne et 190 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius en prenant le temps de l’aérer au moins 30-40 minutes en carafe.



Des plats mijotés tel un osso bucco, un tajine d’agneau, un bœuf bourguignon…



Ce classique et ô combien savoureux et réconfortant rouge de la région de Cahors, vous fera effectuer de très agréables harmonisations mets-vins à table sur des plats de longue cuisson. Il s’agit d’un assemblage de 85 % de malbec qui est complété par un petit pourcentage de merlot. C’est structuré et de bonne mouture mais pas imposant pour autant. Disons que l’expression « une main de fer dans un gant de velours » le décrirait fort bien. Bon dès ce week-end moyennent une bonne oxygénation en carafe ou lors des 6 à 8 années à venir.