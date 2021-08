19 août 2021 - La Petite perle, Motel Coconut et le cocktail de la semaine

La Petite perle – 5,6 % - Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

Cette bière de style saison a été fermentée sur du marc de raisin « Petite Perle » du Vignoble Coteau Rougemont. Ses saveurs de bière sont adoucies par le marc de raisin qui lui apporte de franches notes de vin rosé et en fait une bière un peu hybride qui saura plaire à tous. Peu amère, son caractère fruité sera idéal à l'apéro. En accords gourmands, essayé la avec un plat de moule, du flanc de porc à la couenne grillée ou un cheddar de 6 à 12 mois.



Motel Coconut – 5,2 % - Boréale - Blainville (QC)

Les houblons tropicaux et le subtil goût de noix de coco de cette bière en font une bière estivale parfaite. Son bouquet gourmand et fruité ralliera autant les amateurs de Pale Ale que de New England IPA (NEIPA). En bouche, la texture soyeuse conduit vers le palais des arômes de pêche, de mangue, et de vanille. Sur la finale sèche et légèrement résineuse apparaît enfin la noix de coco tant convoitée, dans toute sa complexité. Des notes boisées et exotiques qui s’installent sur la durée.





Le cocktail de la semaine : L'excellente Sangria à l'Infusée de Brasseurs du Monde



Ingrédients pour un pichet :

Une canette d'Infusée recette originale 473 ml (Brasseurs du Monde)

Une bouteille de 355 ml (12 oz) de cidre rosé*

2 onces de Limoncello (Liqueur de citron - SAQ)

4 onces de jus d'orange

4 onces de jus d'ananas

0,5 à 1 once de sirop de grenadine

Quelques fines demi-tranches d'agrumes (orange, citron, limette)



Méthode :

Verser la bière doucement dans un pichet pour minimiser la formation de mousse.

Ajouter le cidre et le limoncello.

Mélanger doucement avec une cuillère à mélange pour bien incorporer les saveurs.

Ajouter des tranches d'agrumes et de remplir le pichet avec des glaçons.





Dégustez!





*Notes : On peut bien sûr utiliser un cidre pétillant régulier.