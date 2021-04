2 avril 2021 - Chianti Riserva 2017

Chianti Riserva 2017

Leonardo da Vinci

Toscane - Italie

Code: 13524479

Prix: 17.95 $

Disponibilités: 100 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius



Votre meilleures sauce à «spag» maison et une bonne assiette de pâtes bien all dente.



Des rouges en appellation Chianti, il y en a tout près de 300 sur les tablettes du monopole. Sans vouloir être méchant, les meilleurs côtoient souvent les pires. En bon québécois, il y en a de très bons mais il y en a également des minces, des unidimensionnels et des «sans grande vertu»... En voici un qui tire fort bien son épingle du jeu pour même pas 18 $. Il est fin, glissant, peu tannique, sudiste, délicatement parfumé et tout en fraicheur. Bien maintenant ou lors des 2-3 années à venir.