2 décembre 2022 - Cuvée Tradition – Château de Gaudou

Cahors 2019

Cuvée Tradition – Château de Gaudou

Sud-Ouest - France

Code : 13057022

Prix : 31.75 $

Disponibilités : 70 bouteilles en ligne et 180 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius



Dinde en sauce brune, cipaille, assortiment de saucisses…



Ce vin est un assemblage de 80 % de malbec qui est complété par du tannat ainsi que du merlot. Il s’agit d’un rouge de bonne mouture alliant saveurs affirmées, structure et profondeur. Les tannins passablement présents mais nullement agressifs ou asséchants. Les copieux plats du temps des fêtes lui conviendront très bien. Une bouteille qui tiendra une bonne décennie dans la noirceur et la fraicheur de votre cachette secrète.