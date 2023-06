2 juin 2023 - Bin Kin - Domaine Lafrance

Cidre Pétillant Naturel

Bin Kin - Domaine Lafrance

Basses Laurentides - Québec - Canada

Code: 14880053

Prix: 19.95 $

Disponibilités: 100 bouteilles en ligne et 150 succursales en province

Servir à 7-8 degrés Celsius



Un repas à l'extérieur tel un pique-nique avec des sandwichs pain-baguette et un gros bol de crudités.



Les cidres de bonne qualité sont de plus en plus présents sur notre marché. En voici un pétillant qui mérite vraiment de se retrouver dans votre verre pendant la période estivale ! Que ce soit en bordure de la piscine, sur la terrasse en mode 5 à 7 ou sur le bord d'un feu de camps au camping, ce produit en fera sourire plus d'un ! Il possède seulement 7 % d'alcool et il est complètement sec. Buvez la bouteille au courant des 6 à 12 mois suivant son achat.