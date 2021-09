2 septembre 2021 - Hard Seltzer Raisin, Blanche de Chambly et cocktail de la semaine !

Hard Seltzer Raisin – 4,5 % - Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

Délicieux Hard Seltzer à saveur naturelle de raisin concorde. Le goût authentique du fruit est supporté par une légère acidité et un soupçon de goût sucré pour rendre le tout très désaltérant. À boire à l’apéro ou en tout temps… bref, lorsque le cœur vous en dit !

Blanche de Chambly – 5 % - Unibroue - Chambly (QC)

Blanche de Chambly à l'orange sanguine – 5,5 % - Unibroue - Chambly (QC)

Rafraîchissante et veloutée, cette bière de blé jaune paille, à la mousse riche, se distingue par son bouquet subtil d'épices et ses notes d'agrumes. Bière de soif et de dégustation, elle sera exquise à l'apéro et accompagnera à merveille des moules frites !

La nouvelle version à l'orange sanguine apporte un aspect fruité légèrement plus intense avec aussi une touche florale.





Le cocktail de la semaine : Cocktail Hard seltzer raisin et vermouth rouge



Ingrédients :

5 oz de Hard Sletzer au raisin de Brasseurs du Monde

1 oz de vermouth rouge Kayak (SAQ)

1 oz de kombucha à l'hibiscus et églantier (Rise)

1 oz d'eau gazeuse Bubly mûre

3 demi-raisins verts congelés et/ou une tige de romarin

Glaçons



Méthode :

Mettre tous les ingrédients liquides dans un verre de 12 oz, mélanger doucement avec une cuillère à cocktail pour bien incorporer les saveurs. Ajoutez quelques glaçons et décorer avec les raisins congelés ainsi qu'une tige de romarin, si désiré.



Santé! Ajouter des glaçons et déguster.





Note : Ce cocktail peut être mélangé à l'avance en plus grosse quantité dans un pichet ou un grand bol pour une allure plus « punch » ou sangria !