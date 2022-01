21 janvier 2022 - Cahors 2019

Cahors 2019

Haute Côt(e) de Fruit - Fabien Jouves

Sud-Ouest - France

Code : 14071934

Prix : 20.10 $

Disponibilités : 90 bouteilles en ligne et 145 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius.



Des plats hivernaux réconfortants comme une fondue chinoise, une raclette ou des plats mijotés de longue cuisson.



Ce 100 % malbec est à cent lieues des puissants et hyper tanniques Cahors que nos parents buvaient dans les années 80-90… On est plutôt en présence d’un rouge qui est totalement axé sur le fruit, la gourmandise et la précision. Les baies sauvages débordent du verre car on y hume de parfums de mures, de cassis et de bleuets. La bouche est pleine, bien fournie, propre et sans lourdeur. Rien n'est imposant car l'acidité et la fraicheur sont au rendez-vous. Il vous sera possible de l'allonger en cave encore au moins 6-7 ans sans aucun souci.