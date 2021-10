21 octobre 2021 - Saison Tradition, Oktoberfest et Pangojito

Saison Tradition – 5,2 % - Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

Bière blonde de tradition fermière de la partie francophone de la Belgique, cette bière de type saison est facile d'approche et offre des flaveurs rappelant une touche de pelure d'orange avec des effluves de grains de poivre noir. Sa très légère acidité la rend très désaltérante. Cette bière est une des meilleures pour accompagner tout genre de repas, des plus simples aux plus raffinés



Oktoberfest – 6 % - LTM (Les Trois Mousquetaires - Brossard (QC)

Traditionnellement, lors de l'Oktoberfest en Bavière, on servait le restant des barils de bières brassées en mars (marzen bier) qui avaient été conservés tout l'été bien au frais dans des celliers (keller). Ça permettait d'avoir à nouveau des barils disponibles pour le début de la production qui s'étalait autrefois d'octobre à mai. Cette bière rousse aux reflets cuivrés, fidèles au style marzen, offre de belles notes de malt légèrement caramélisé où une touche de grains frais est aussi présente. Fraichement brassée, contrairement à ce qu'on servait autrefois en Bavière durant l'Oktoberfest, on y perçoit aussi l'aspect herbacé des houblons. C'est une lager idéale pour aller avec des saucisses allemandes ou une choucroute garnie. Prost !





Le cocktail de la semaine : Pangojito



Ingrédients :

25 ml (0,75 oz) de Pango (liqueur de rhum à la mangue et à l'ananas. SAQ)

45 ml (1,5 oz) de rhum agricole blanc Barbancourt (SAQ)

25 ml (0,75 oz) de jus de lime frais pressé

15 ml (0,5 oz) de sirop de citron ou de sirop simple

3 à 6 feuilles de menthe fraîches

Soda club au goût

Glaçons



Type de contenant : highball bas



Méthode :

Rincer et égoutter les feuilles de menthe et les mettre dans le verre. Les piler avec un mortier.

Ajouter le rhum agricole, le Pango, je jus de lime et le sirop.

Ajouter des glaçons et allonger avec un peu de soda club. Entre 23 et 60 ml (1 à 2 oz)

Brasser doucement avec une cuillère à mélange pour bien incorporer les saveurs.

Décorer avec une tête de tige de menthe ou un morceau de mangue ou d'ananas



Déguster !