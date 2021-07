22 juillet 2021 - La Pinte, Grisette et Cocktail aux fraises et au gin du Québec

La Pinte – 5,8 % - Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

Cette IPA super fruitée est brassée avec un peu de lactose. Ce type de sucre ne fermentant pas laisse une douceur sucreuse à cette bière et complémente les saveurs de salades de fruits tropicaux que les houblons du Nouveau Monde lui apportent. Elle est peu amère, les houblons s'exprimant ici dans leurs aspects aromatiques et non pour leurs amertumes.

Grisette – 4,9 % - Microbrasserie Moulin 7 - Val-des-Sources (QC)

Bière sèche et rafraîchissante! La bière grisette était aux mineurs ce que la bière saison était aux agriculteurs. Concoctée pour rafraîchir les travailleurs de la mine et récompenser leur dur labeur, la Grisette est une bière de blé, avec des arômes floraux. Bière d'apéro par excellence.

Le cocktail de la semaine : Cocktail aux fraises et au gin du Québec

Ingrédients :

60 ml (2 oz) de gin québécois

30 ml (1 oz) de jus de citron, fraichement pressé

15 ml (1/2 oz) de miel

Eau pétillante

7 fraises (moyennes) du Québec, dont 6 équeutées

Une ou 2 feuilles fraîches de menthe ou de basilic (optionnel)

Verres : Gobelet ou verre à vin blanc d'environ 8 oz

Méthode :

Écraser 5 fraises dans un shaker à l’aide d’un pilon (avec la menthe ou le basilic si utilisé).

Verser tous les ingrédients dans le shaker (à l’exception de l’eau pétillante).

Ajouter des glaçons et mélanger vigoureusement pendant quelques secondes.

Filtrer dans un verre d'une capacité de 12 à 16 oz rempli de glaçons en utilisant une passoire.

Allonger avec l’eau pétillante et garnir de tranches d'une fraise fraîche. Et décorer d'une dernière fraise partiellement tranchée sur le rebord du verre, avec une feuille de menthe ou de basilic si désiré.

Déguster !

Notes : L'ajout d'une ou deux feuilles fraîches de menthe ou de basilic lors de l'écrasement des fraises rendra plus complexe le résultat des saveurs

Pour une version sans alcool, remplacer le gin par du jus de pommes et plus d'eau pétillante.

Alain J Thibault,

Sommelier en bières pour Brasseurs du Monde