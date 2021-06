22 juin 2021 - Joe Gâteau, Seltzer à l'ananas et Le Tropical

Joe Gâteau – 5,6 % - Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

Deuxième bière pour fêter le dixième anniversaire de Brasseurs du Monde, la Joe Gâteau est très douce et présente des notes de gâteau à la vanille, comme un « cup cake », avec des notes un peu fruitées où s'y joignent un léger aspect de caramel de fruits et une petite touche de chocolat.



Seltzer à l'ananas – 4,5 % - Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

Ce seltzer à l'ananas démontre bien la qualité des vrais extraits de fruits que Brasseurs du Monde utilise pour ses 4 Hard Seltzers. Ça goûte le VRAI fruit sans être ni trop sucré ni trop acidulé. L'équilibre parfait. À boire pour se désaltérer ainsi qu'à l'apéro ou encore pour accompagner des plats cuisinés sur le BBQ.



Le cocktail de la semaine : Le Tropical - avec le Hard Seltzer à l'ananas de Brasseurs du Monde



Ingrédients :

150 ml (5 oz) de Hard Sletzer à l'ananas de Brasseurs du Monde

60 ml (2 oz) de kombucha au gingembre Rise (ou un soda au gingembre)

30 ml (1 oz) de Pango – une liqueur à l'ananas et la mangue à base de rhum agricole haïtien (SAQ)

15 ml (0,5 oz) de sirop de banane (Marie Brizard No 12 sans alcool) ou liqueur/crème de banane (Marie Brizard ou Bols à la SAQ)

Glaçons

2 morceaux d'ananas et 2 morceaux de mangue sur une pique.



Verres : tumbler haut



Méthode :

Mettre tous les ingrédients dans un verre de 12 oz et mélanger doucement avec une cuillère à cocktail pour bien incorporer les saveurs. Ajoutez quelques glaçons et décorez avec les fruits sur la pique.



Dégustez !





Note : On pourrait remplacer le Pango (mais pourquoi ne pas découvrir celui-ci?) par du Malibu à la noix de coco.



Santé !