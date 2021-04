23 avril 2021 - Grenache/Syrah/Carignan 2018

Grenache/Syrah/Carignan 2018

Akel - Montgras

Vallée de Colchagua - Chili

Code: 13730740

Prix: 17.35 $

Disponibilités: 85 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius



Des ribs, un assortiment de saucisses et autres grillades barbecue.



Ce rouge sud-américain est un très joli assemblage de cépages rhodaniens. Il s'agit d'un vin passablement gourmand et un brin épicé qui est tout à fait plaisant et sans lourdeur au gustatif. Un cru chilien qui fait changement des 1001 cabernet et/ou merlot que l'on retrouve dans ce magnifique pays de l'hémisphère sud. À boire dès maintenant ou lors des 2-3 années suivant son achat.