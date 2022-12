23 décembre 2022 - Le Six Packs à 100 $ des Fêtes à Lapeyrie

Un mousseux ibérique pour les amuses-bouches!



Cava Brut Nature 2018

Gran Reserva - Sumarroca

Catalogne - Espagne

Code: 13408929

Prix: 17.50 $

Disponibilités: + 500 bouteilles en ligne et 160 succursales en province

Servir à 9-10 degrés Celsius





Un blanc alliant énergie, tonus et vigueur!



Rioja 2021

Genoli - Vina Ijalaba

La Rioja - Espagne

Code: 883033

Prix: 15.50 $

Disponibilités: 160 succursales en province

Servir à 8-9 degrés Celsius





Un rosé gracieux et finement parfumé!



Roseline 2021

Château Sainte Roseline

Provence - France

Code: 534768

Prix: 16.50 $

Disponibilités: 400 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius





Un surprenant rouge italien à seulement 11 $ la bouteille!



Nari 2020

Firriato

Sicile - Italie

Code: 11905809

Prix: 11.30 $

Disponibilités: 390 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius





Un vin rouge juteux, primaire, peu tannique et tout en fraicheur!



Gamay 2019

L'Impromptu - Vignobles Saint-Verny

Côtes d'Auvergne - Loire - France

Code: 13343264

Prix: 19.45 $

Disponibilités: 100 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius





Une savoureuse et gourmande syrah de la vallée du Rhône!



Syrah 2020

L'appel des sereines - François Villard

Rhône - France

Code: 12292670

Prix: 20.30 $

Disponibilités: 40 bouteilles en ligne et 100 succursales

Servir à 16 degrés Celsius