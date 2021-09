23 septembre 2021 - Paye-toé a traite, Ta plus meilleure et Dead Man's Handle

Paye-toé a traite – 5,4 % - Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

Brassée exclusivement pour la série Expression d'ici des Marchands IGA du Québec, cette bière goûte délicieusement le café avec une touche de vanille comme le dessert italien Affogato. Bière de dégustation par excellence, elle pourra accompagner évidemment les desserts ou certains fromages assez goûteux.



Ta plus meilleure – 8 % - Lagabière - Saint-Jean-sur-Richelieu (QC)

Cette bière de style Double IPA de la Nouvelle-Angleterre (ou du Nord-Est, c'est selon) présente des notes bien fruitées de pêche et de fruit de la passion et offre une texture soyeuse et une amertume moyenne. Un très bel exemple des NEIPA double aux fruits.





Le cocktail de la semaine : Dead Man's Handle*



Ingrédients :

45 ml (1,5 oz) de Téquila blanche (SAQ)

15 ml (0,5 oz) d'Amermelade (SAQ)

15 ml (0,5 oz) de sirop d'orgeat (Sirop d'amande. Disponible chez Les Passions de Manon, Mayrand et épiceries fines.)

15 ml (0,5 oz) de jus de lime frais

Glaçons

Épices mexicaines ou cajuns (optionnel)



Type de verre : Highball bas



Méthode :

Verser tous les ingrédients dans un shaker à cocktail, ajouter des glaçons et mélanger vigoureusement pendant 5 à 6 secondes.

Filter sur quelques glaçons dans le verre.

Soupoudrer d'épices piquantes si désiré.

Déguster.



Note : On peut aussi utiliser tout autres liqueurs amères aux agrumes du Québec ainsi que de l'Apérol (la recette originale utilise cet alcool) ou du Campari.





* Recette originale de Tiffany Kirk du Miss Carousel à Houston via stevethebartender.com.au.