23 septembre 2022 - Belleruche – M. Chapoutier

Côtes-du-Rhône 2020

Belleruche – M. Chapoutier

Rhône - France

Code : 476846

Prix : 17.25 $

Disponibilités : 310 bouteilles en ligne et 105 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius



Une tourtière de petits gibiers, une fondue de cubes de chevreuil ou d’orignal…



Ce joli et très réussi assemblage de grenache et de syrah est signé de la réputée maison rhodanienne Chapoutier. On est ici en présence d’un rouge primaire, gourmand, aux tanins bien gras et au gustatif précis ainsi que fort juteux. Rien ne déborde, rien n’est imposant en bouche. En blanc, en rosé et en rouge, la gamme Belleruche est impeccable pour le prix. Une cuvée à consommer au courant des 2-3 années suivant son achat.