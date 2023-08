24 août - Cabernet Sauvignon/Grenache 2019

Cabernet Sauvignon/Grenache 2019

Mas Petit - Parés Baltà

Penedès - Catalogne - Espagne

Code: 13557828

Prix: 18.95 $

Disponibilités: 130 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

Des grillades cuites sur le barbecue tel du boeuf ou de l'agneau.

Ce coloré et bien expressif rouge catalan est débordant de fruit ! Coloration violacée, nez ouvert et engageant, gustatif juteux et plein de vie... Bref, le produit est fort réussi et il en offre beaucoup pour moins de 19 $ la bouteille. Profitez de ses jolies vertus en dégustant la bouteille dès maintenant ou lors des 2-3 années à venir.