24 février 2023 - Eleivera – Dos Luciadas – Chapoutier

Douro 2020

Eleivera – Dos Luciadas – Chapoutier

Douro – Portugal

Code : 14267603

Prix : 19.30 $

Disponibilités : 180 succursales en province.

Servir à 16 degrés Celsius



Une recette de jarret d'agneau ou un osso bucco à la mijoteuse.



Ce 100 % touriga nacional est issu d'une des plus spectaculaires zones viticoles de la planète-vin, le Douro au nord du Portugal. C'est un rouge aussi engageant qu'expressif qui offre des notes de réglisse noire, de confiture de bleuet et d'anis étoilé. Le vin est gourmand et abondement fruité mais sans aucune lourdeur gustative. Difficile de trouver un rouge plus satisfaisant sous la barre des 20 huards en succursales! Il vous sera possible de l'allonger encore 3 voir 4 bonnes années en cave.