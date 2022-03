25 mars 2022 - P.M.G.

P.M.G.

Pour Ma Gueule – Julien Fouet

Loire - France

Code : 13497802

Prix : 24.60 $

Disponibilités : 10 bouteilles en ligne et 115 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius



Des bouchées apéritives tournant autour de la pâte feuilletée, des fruits de mer, du fromage, des poissons…



Ce vin mousseux ligérien est exclusivement de chenin blanc. C’est franc, pur, net, vibrant, tonic et complétement sec, donc sans la moindre trace de sucre résiduel. Mettez de la couleur et de la saveur dans vos 5 à 7 ou vos débuts de repas en le servant aux gens que vous aimez. Impeccable dès maintenant ou lors des 18 à 24 mois à venir.