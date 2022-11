25 novembre 2022 - Rivera

Il Falcone 2015

Rivera

Castel Del Monte Rosso Riserva – Les Pouilles - Italie

Code : 14790795

Prix : 24.90 $

Disponibilités : 150 bouteilles en ligne et 105 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius



Des pâtes en sauce tomate, une pizza bien garnie, des pointes de foccacia…



Cet assemblage de 70 % de nero di troia et de 30 % montepulciano a séjourné pendant près de 15 mois en fût de chêne français. Ses 7 ans d’âge lui confèrent un bouquet de cuir, de tas de feuilles mortes, de bois neuf et de mine de crayon de plomb. La bouche est généreuse, détaillée, juste assez volumineuse et bien garnie en fruit. Vous pourrez allonger la bouteille encore 3 ou 4 ans dans la noirceur de votre réserve.