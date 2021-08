26 août 2021 - La PommAle, Radler et Panaché à l'épinette

La PommAle – 5,5 % - Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

Bière de style gose fermentée sur du marc de pommes Cortland, McIntosh et Spartan de la Cidrerie Milton. Outre son acidité moyenne typique du style et rappelant aussi celle des pommes, le léger aspect salin est présent sans être envahissant. Elle est légère en alcool et les flaveurs de pommes qui l’accompagnent rendent cette bière des plus désaltérantes !



Radler – 2,5 % - Brasserie Beau's - Vankleek Hill (ON)

Mélange faible en alcool de bière et d'arômes de pamplemousse, ce radler est assez sucré et passera bien en breuvage d'après-midi ou à l'apéro. Elle ira bien avec un sandwich grillé ou une pizza.





Le cocktail de la semaine : Panaché à l'épinette



Ingrédients (pour 2 verres) :

Une canette ou une bouteille de bière blonde de la Gamme Sympathique de Brasseurs du Monde

Une canette ou une bouteille de bière d'épinette Marco

Glaçons



Méthode :

Mélanger environ moitié-moitié la bière blonde et la bière d'épinette.

Ajouter des glaçons et déguster.





*Notes : Ce panaché aura environ 2,5 % d'alcool.