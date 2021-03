26 mars 2021 - Penedès 2020

Penedès 2020

Tuvi - Sumarroca

Catalogne - Espagne

Code: 13574687

Prix: 15.40 $

Disponibilités: 150 bouteilles en ligne et 165 succursales en province

Servir à 9-10 degrés Celsius



Des calmars frits, des sushis, des canapés à base de poisson ou de fromage...



Vous craquerez vous aussi pour ce blanc catalan au profil exotique qui offre des notes de fruits confits. C'est à cent lieues d'être un «grand cru» mais la cuvée est plaisante, invitante et de belle tenue de bouche. N'attendez pas plus de 18 mois pour en profiter car il ne s'agit pas d'une produit de garde. Le mousseux du même producteur est également impeccable pour 17.60 $.