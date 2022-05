27 mai 2022 - Sable de Camarague 2021

Sable de Camarague 2021

Le Pive Gris - Vignobles Jeanjean

Languedoc - France

Code : 11372766

Prix : 16.40 $

Disponibilités : + de 500 bouteilles en ligne et 325 SAQ en province.

Servir à 10-11 degrés Celsius



Des entrées à partager. Melon-prosciutto, poivrons marinés, bruschettas…



Encore et toujours un des meilleurs choix de rosés sous la barre des 20 $ que l’on peut retrouver toute l’année sur les tablettes du monopole ! C’est fin, élégant, tout en finesse, léger, aérien et complètement sec. Le vin de piscine et de terrasse par excellence avec l’été qui est à nos portes ! Dévissez-lui la capsule au courant des 12 à 18 mois suivant son achat.