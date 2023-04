28 avril 2023 - Cuvée Alegre - Campo Elíseo - Lurton

Verdejo 2021

Cuvée Alegre - Campo Elíseo - Lurton

Rueda - Castille Léon - Espagne

Code: 14425405

Prix: 22.65 $

Disponibilités: 150 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius



Un grilled cheese de fromage du Québec, des filets de poisson à chair blanche, un burger au poulet...



Quel petit bijou que ce blanc ibérique, issu d'une culture biologique, exclusivement fait du cépage verdejo ! Ses émanations de fleurs blanches, d'agrumes et de pomme verte sont quasi-irrésistible à l'olfactif. La bouche est franche, droite, saline et sans aucune esbrouffe ou maquillage technologique. On aime et on en redemande car c'est diablement bon ! Profitez de sa fraicheur en ouvrant la bouteille au courant des 18 à 24 mois suivant son achat pour pleinement en profiter.