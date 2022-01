28 janvier 2022 - Manchuela 2020

Manchuela 2020

Milhistorias - Altolandon

Castille-la-Manche - Espagne

Code : 13794111

Prix : 16.35 $

Disponibilités : 15 bouteilles en ligne et 215 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius



Des plats végétariens tel une ratatouille ou une paillotte de légumes. Poivrons, tomates, courgettes, oignons hachés, aubergines, haricots…



Ce 100 % grenache ibérique à 16 huards pourrait faire un candide clin d’œil à bien des cuvées coutant une vingtaine de dollars ! Son fruité est généreux, éclatant, précis, juteux et sans lourdeur au gustatif. En gros, c’est fourni et bien présent sans être imposant ou massif en dégustation car la fraicheur est au rendez-vous. Une sieste de 3 voir 4 ans dans votre cellier sera facilement envisageable.