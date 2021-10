28 octobre 2021 - L'Écurieux, Acéphale et Mad Eye Martini

L'Écurieux – 5,2 % - Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

Superbe bière brune aux arômes de noisettes. En effet, bien qu'il n'y a aucune noisette dans la recette, les ingrédients et la méthode de brassage laissent résolument exalter des notes de noisettes grillées. Moyennement maltée, elle offre aussi un profil de biscuit grillé avec un accent légèrement chocolaté. Bière idéale pour aller avec des grillades ou des plats braisés ou mijotés. Les fromages moyennement goûteux ou carrément forts vont aussi créer de beaux accords.



Acéphale – 6 % - Brasseurs du moulin - Belœil (QC)

L'acéphale est une NEIPA* avec une robe dorée et trouble qui possède un corps rond et « juteux ». Au nez se présentent des arômes de fruits tropicaux, particulièrement d'ananas. Son amertume étant tout de même légère, elle offre des saveurs d'orange, d'ananas avec une pointe de pamplemousse ainsi qu'une finale résineuse.

* New England (ou North East) IPA





Le cocktail de la semaine : Mad Eye Martini**



Ingrédients :

Pour « L'œil »

Un litchi

1/4 de cuillère à thé de confiture de fruit rouge (cerise, fraise ou framboise)

Un bleuet frais

Une pique assez longue pour tenir horizontalement sur le bord du verre.



Pour le cocktail :

30 ml (1 oz) de vodka citron & lime de Noroi (à la distillerie ou certaines SAQ)

15 ml (½ oz) de Hpnotiq – une liqueur de fruits exotiques (SAQ)

60 ml (2 oz) de jus de litchis

1 « œil » de litchi pour la décoration.

Glaçons



Type de contenant : Verre à martini



Méthode :

Étape no. 1

Égoutter et assécher le litchi.

Y mettre une petite quantité de confiture de fruit rouge au centre.

Y insérer un bleuet de grosseur adéquate en positionnant le restant de la fleur (en forme de dentelle) vers le devant.

Insérer la pique pour maintenir l'ensemble en place et de façon à ce que le poids soit concentré vers le bas. De cette façon, l'œil « regardera » vers le haut. ;-)

Vous pouvez préparer plusieurs « yeux » pour le nombre de cocktails que vous voulez faire. Ils se conserveront bien au frigo dans un contenant scellé. Les garder sur une rangée.



Étape no. 2

Mettre les ingrédients dans un shaker à cocktail avec des glaçons et brasser vigoureusement pendant quelques secondes.

Filtrer le contenu du shaker dans un verre à martini (prérefroidi) à l'aide d'une passoire à glaçons

Décorer avec un œil sur une pique.





Déguster !





**Cocktail créé par Colleen Graham via le site thespruceeats.com



Cliquez ici pour voir les étapes du montage des « yeux ».