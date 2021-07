29 juillet 2021 - Hard Seltzer Key Lime, HIPL de Rivière-Trouble et Key Lime Pie

Hard Seltzer Key lime – 4,5 % - Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

Les Hard Seltzer ont la cote cet été et celui-ci avec ses rafraîchissantes saveurs de lime des Keys nous fait rêver d'être sur une de ces magnifiques îles de la Floride. Avec juste assez de sucre résiduel et une fine acidité, le tout est très bien dosé et ça paraît que les extraits de fruits pour la produire sont 100 % naturels.

On le goûte !



HIPL de Rivière-Trouble – 6,2 % - Unibroue - Chambly (QC)

Cette lager trouble est issue d'une fermentation à froid et d'un généreux houblonnage. Le résultat est passablement fruité avec des notes d'agrumes et d'ananas. D'une texture douce en bouche, elle est sèche malgré son aspect fruité et son amertume est moyenne.





Le cocktail de la semaine : « Key Lime Pie »



Ingrédients :

145 ml (5 oz) de Hard Seltzer Key Lime de Brasseurs du Monde

30 ml (1 oz) de rhum blanc agricole Barbancourt (SAQ)

60 ml (2 oz) de jus de pomme DOUX de Rougemont

15 ml de jus de lime frais pressé

1 ml (env. 1/4 de c. à thé) d'extrait naturel de vanille

Une mesure (une pipette) d'émulsifiant végane de Noroi ou 4 à 6 gouttes de blanc d'œuf

Eau pétillante



Verres : Highball de 10 à 12 oz



Méthode :

Presser et mesurer le jus de lime frais.

Verser le Hard Seltzer à la limette de Brasseurs du Monde dans le verre.

Dans un shaker à cocktail, mettre le rhum blanc agricole, le jus de raisin, le jus de lime, l'extrait de vanille et l’émulsifiant Noroi ou les gouttes de blanc d’œuf.

Ajouter 2 glaçons et mélanger vigoureusement pendant quelques secondes et verser dans le verre en retenant les glaçons et mélanger très doucement (pour préserver la mousse) avec une cuillère à cocktail pour bien incorporer les saveurs.

La mousse va diminuer un peu et les saveurs de celle-ci vont joindre le liquide déjà dans le verre. Ajouter un ou deux glaçons et décorer avec une rondelle de lime.





Déguster !