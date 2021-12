3 décembre 2021 - Old Vines Malbec 2019

Old Vines Malbec 2019

La Linda – Luigi Bosca

Mendoza - Argentine

Code : 14029111

Prix : 16.05 $

Disponibilités : 95 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius



Une pièce de viande de bœuf, d’orignal ou d’agneau avec quelques légumes racines sautés au beurre.



Cette cuvée sud-américaine est faite de vieilles vignes de malbec. Ce qui nous a séduit est sa fraicheur et sa digestibilité. De nombreux rouges de ce pays sont massifs, riches, tanniques, boisés et assez concentrés mais pas celui-ci. Sans jouer dans la dentelle, le produit possède une jolie masse de fruit ainsi qu’une agréable gourmandise. Je vous recommande de le déguster dès ce week-end ou lors des 3-4 années suivant son achat.