3 mars 2023 - Macabeo Ecológico – Parajes del Valle

Maceraciòn 2021

Macabeo Ecológico – Parajes del Valle

Espagne

Prix : 18.15 $

Servir à 12-13 degrés Celsius



Des mets asiatiques à base de poulet, de crevettes, de noix, de gingembre, de riz, de champignons, de nouilles...



En blanc, en orange ou en version vin rouge, les cuvées de Parajes del Valle sont de véritables petits bijoux ibériques! Si vous aimez les vins de macération, vous succomberez au charme immédiat de ce produit qui est exclusivement fait du cépage macabeo. C'est bio, c'est nature, c'est complétement sec et vraiment impeccable pour seulement 18 $. Ne le servez pas trop froid pour pleinement en profiter et consommez la bouteille au courant des 12 à 18 mois suivant son achat