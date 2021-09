3 septembre 2021 - Côtes du Rhône Villages Visan 2020

Côtes du Rhône Villages Visan 2020

Native - Rémi Pouizin

Rhône - France

Code: 12517832

Prix: 19.75 $

Disponibilités: 160 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius



Une bavette de boeuf, sa poêlée de champignons et des frites bien croquantes.



Ce juteux, friand et très agréable assemblage de grenache et de syrah en offre beaucoup pour moins de 20 dollars! Il s'agit d'un rouge issu d'une culture biologique qui est élaboré par un jeune vigneron qui est situé dans la partie sud de la vallée de Rhône. On aime sa fougue, son éclat, ses parfums sudistes, ses tanins présents mais nullement imposants ainsi que sa finale fraiche et vachement désaltérante. Vous pourrez l'oublier en cave encore au moins 3 ans sans trop de soucis.