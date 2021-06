30 juin 2021 - Pale Ale Tropicale, Nice N'Hazy et Triple Tropicale

Pale Ale Tropicale – 5,5 % - Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

Moyennement houblonnée et donc pas trop amère, cette pale-ale a été brassée avec de vrais fruits et l’on y sent vraiment le Soleil des tropiques. Sa base légèrement maltée équilibre le tout et donne une bière qui sera plus qu'adéquate en accord avec des plats cuisinés sur le BBQ.



Nice N'Hazy – 5,5 % - Lagabière - Saint-Jean-sur-Richelieu (QC)

Cette pale-ale façon américaine est aromatisé avec du houblon mosaic et présente un aspect voilé typique d'une bière partiellement filtrée. Les saveurs typiques de cette variété de houblon présentent de belles notes de fruits tropicaux (mangue, agrumes) ainsi qu'une touche de fruits à noyau (pêche, abricot, prune jaune).





Le cocktail de la semaine : Triple Tropicale*



Ingrédients :

100 ml (3,5 oz) d'Assoiffé 10 tripel de Brasseurs du Monde

15 ml (0,5 oz) de Rhum brun épicé Rosemont L'Après-Ski (Distillerie de Montréal - SAQ)

7,5 ml (¼ oz) liqueur de rhum à la noix de coco (Malibu noix de coco - SAQ)

1 once 30 ml jus 100 % ananas Oasis

1 ml (¼ c. à thé) de liqueur de banane (Marie Brizard No 12 ou crème de banane Bols, SAQ)

Glaçons

3 morceaux d'ananas sur une pique.



Verres : flute à champagne 6 oz (180 ml)



Méthode :

Mettre le jus d'ananas, le rhum et la liqueur/crème de banane dans un shaker à cocktail contenant quelques glaçons.

Secouer pendant quelques secondes et filtrer dans une flute à champagne.

Ajouter la bière froide et mélanger doucement avec une cuillère pour incorporer les saveurs.

Ajouter très doucement le rhum épicé, de manière à ce qu’il flotte à la surface.**

Décorer le verre avec 3 morceaux d'ananas sur une pique déposer à l'horizontale sur le rebord du verre.





Déguster !



* Cette recette est tirée du livre Le Monde de la bière de Mirella Amato.

** Pour y parvenir, on peut employer une technique que les barmans appellent float : verser l’alcool sur le dos d’une cuillère placée juste au-dessus de la surface du liquide qui se trouve déjà dans le verre.