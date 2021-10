30 septembre 2021 - Festibière Lévis, La Brumeuse SKÅL et L'Érablière +

Festibière Lévis (saison aux fruits exotiques)– 5,4 % - Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

Cette saison aux fruits exotiques a été aromatisée avec quelques fruits tropicaux et le résultat, peu amer, offre des saveurs de papaye, de litchi et de miel. Elle sera idéale à l'apéro ou avec du poulet grillé.

0,25 $ par canette vendue sera remis à la Fondation Charles-Bruneau qui vient en aide aux enfants atteints du cancer.



La Brumeuse SKÅL (Série betta) – 6 % - Ô quai des brasseurs - Bécancour (QC)

Outre une amertume bien sentie sans être extrême, cette NEIPA (New-England IPA) est fermentée avec une levure norvégienne de type kveik qui nous offre de belles saveurs fruitées avec un accent sur la tangerine et la clémentine. Si on la boit un peu chambrée, 9 à 12 deg. C., ses saveurs fruitées seront plus perceptibles.





Le cocktail de la semaine : L'Érablière +



Ingrédients :

45 ml (1,5 oz) de Sortilège (Whisky au sirop d'érable SAQ)

30 ml (1 oz) de jus de canneberge pur (sans sucre) Tradition

30 ml (1 oz) de soda club

15 ml (0,5 oz) de jus de citron frais

7,5 ml (0,25 oz) de sirop d'érable

Glaçons

Sucre d'érable

Bâton de cannelle



Type de verre : Highball haut



Méthode :

Givrer le contour du verre avec du sucre d'érable.

Mettre quelques glaçons dans le verre et y verser tous les ingrédients sauf le bâton de cannelle.

Remuer avec une cuillère à mélange pour bien incorporer les saveurs.

Garnir d'un bâton de cannelle



Déguster !





Notes : Pour une version sans alcool, comme celle sur site de la SAQ, omettre le Sortilège et augmenter la quantité de sirop d'érable à 15 ml (0,5 oz).

Pour un petit « kick » de plus, on peut ajouter une pincé de piment chipotle avant de verser les liquides.