30 septembre 2022 - Vinum Vita Est – Terre del Barolo

Barolo 2017

Vinum Vita Est – Terre del Barolo

Piémont - Italie

Code : 14027061

Prix : 29.75 $

Disponibilités : 205 bouteilles en ligne et 90 succursales en province

Servir à 17 degrés Celsius en prenant le temps de l’aérer au moins une trentaine de minutes en carafe.



Oui, oui, vous avez bien lu, voici un rouge du Piémont en appellation Barolo coutant moins de 30 huards ! Suite à une bonne aération en carafe, ce 100 % nebbiolo offre des émanations de cuir, de terre humide, de feuilles mortes, de boîte à cigare… Les tanins sont présents en bouche mais pas asséchants ni grossiers. Du beau boulot à l’italienne ! Les plus patients oseront l’allonger encore une grosse décennie dans la noirceur et la fraicheur de leur réserve personnelle.