4 novembre 2022 - Le Régal – Vignoble du Loup Blanc

Minervois 2020

Le Régal – Vignoble du Loup Blanc

Languedoc - France

Code : 10405010

Prix : 22.65 $

Disponibilités : 135 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius



Une entrecôte de bœuf et quelques poignées de frites bien croquantes.



Vous cherchez un rouge en culture biologique qui vous en mettra plein les papilles et qui fera le bonheur de vos invités ? Mettez la main sur cette cuvée Le Régal qui porte diablement bien son nom ! Le grenache, la carignan et la syrah s’exprime haut et fort dans le verre et les parfums que le vin déploie sont séduisants et invitants à souhait ! 3-4 bons vivants verront le fond de la bouteille assez rapidement car le produit se laisse boire assez aisément. Les plus patients pourront l’oublier encore 4-5 ans dans leur réserve.