5 août 2021 - IPA, Billy Bishop et Stormy IPA

IPA – 6 % - Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

Cette IPA aux houblons américains présente de superbes saveurs fruitées rappelant une salade de fruits. Quoique présentant une bonne amertume, les houblons ont été utilisés principalement pour leurs saveurs, l'aspect amer est donc assez accessible. Parfaite à l'apéro ou avec des plats cuits sur le BBQ.



Billy Bishop – 8 % - Le Bilboquet - Saint-Hyacinthe (QC)

Cette double IPA mise sur des houblons aux saveurs bien fruitées. Sa texture et ses sucres résiduels sont bien perceptibles et cadrent parfaitement dans le style voulu. Elle sera adéquate à l'apéro, mais brillera plus avec des repas bien relevés comme de la cuisine soit sichuanaise, thaï, cajun ou mexicaine.





Le cocktail de la semaine : Stormy IPA*



Ingrédients :

180 ml (6 oz) de la IPA (étiquette jaune) de Brasseurs du Monde

180 ml (6 oz) de soda gingembre

45 ml (1,5 oz) de rhum brun Barbancourt (SAQ)

Le jus d'une demi-lime

Une tranche de lime pour garnir le verre

Glaçons



Verres : Highball haut



Méthode :

Mettre quelques (2 ou 3) glaçons dans le verre et y verser dans l'ordre le soda gingembre et la IPA.

Mettre 2 ou 3 glaçons dans un shaker et y ajouter le rhum brun et le jus de lime.

Brasser vigoureusement 4 ou 5 fois pour bien refroidir le tout.

Verser dans le verre en filtrant/retenant les glaçons dans le shaker.

Mélanger le tout doucement avec une cuillère à cocktail pour bien incorporer les saveurs.





Déguster !





* J'ai trouvé ce cocktail sur ce site.