5 novembre 2021 - Carignano del Sulcis 2020

Carignano del Sulcis 2020

Carda Nera – Argiolas

Sardaigne - Italie

Servir à 16 degrés Celsius



Une focaccia, un assortiment de saucisses, des pointes de pizza bien garnies…



Ce 100 % carignan nous a quelque peu déstabilisé en dégustation la semaine dernière. Il est différent (mais oh combien plaisant !) des 1001 cabernet, syrah, merlot et autres zinfandel qui se retrouvent sur notre marché. Il s’agit d’un rouge d’une coloration profonde, aux notes des baies sauvages, au gustatif gourmand, généreux et abondant. On ne tombe toutefois pas la sur-concentration ni la lourdeur et on apprécie son « sage » et « discret » 13 % d’alcool. À boire dès ce week-end ou lors des 3-4 années suivant son achat.